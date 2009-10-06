Roche ödüllendiriyor

Roche tarafından geliştirilen ‘Global 3R Ödül Programı’ kapsamında, deneylerde hayvanların kullanılma oranının azaltılması için geliştirilen alternatif yöntemler ödüllendiriliyor.

Roche, Global 3R Ödül Programı'nı kazananlarını açıkladı. Roche araştırma organizasyonu çerçevesinde, hayvanları koruma adına yapılan yeniliklerin ve gelişmelerin duyurulması ve ödüllendirilmesini amaçlayan bu özgün ve yenilikçi program, klinik öncesi araştırmalarda deney için kullanılan hayvan sayısını da azaltmayı hedefliyor.

Bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Global 3R Ödül Programı, 3R (Reducing, Replacing, Refining) ilkesi üzerine kurulmuştur. 3R ilkeleri; mümkün olan hallerde hayvanlar üzerinde yapılan testleri farklı testler ile değiştirmek, gerekli olan hayvan miktarını düşürmek, hayvan bakımı ve hayvancılık yöntemleri ile mevcut bilimsel uygulamaları rafine etmektir.

Roche bilim adamlarından ve şirketin Bazel, Penzberg, Nutley ve Tokyo’da bulunan global araştırma merkezlerinde görevli hayvan sağlığı uzmanlarından oluşan 15 ekip, “3R Kavramını Teşvik Eden Bilimsel Gelişmeler” ve “Laboratuvar Hayvanlarının Sağlığı ve Bakımı” olmak üzere iki kategoride ödül başvurusunda bulundular.

Bilim kategorisinde, hayvan testlerinden önce hedef ilacın etkilerini hassas bir şekilde ortaya koyan hücresel veriler konusunda elde edilen gelişmelerle Bazel-Penzberg ortaklığından oluşan ekip ödül almaya hak kazandı. Ekip, toksik bileşikleri hayvanlar üzerinde test edilmeden önce belirleyebilen bir “in vitro” tahlil yöntemi geliştirdi. Bu buluş aynı zamanda ilaç araştırmaları sırasında kaydedilen zayiat oranında da önemli bir düşüş sağlayacak.

İkinci kategoride ödüle layık görülen ekip ise Roche Bazel’den hayvan sağlığı konusunda uzman bir ekip. Ekibin geliştirdiği proje, hayvanların sosyal etkileşimlerini arttırarak genel durumları üzerinde olumlu etkiler yarattı.

Roche’un hayvan sağlığına karşı duyduğu sorumluluk konusunda farkındalık yaratmak için hayata geçirdiği, Global 3R Ödül Programı’nın amacı yenilikçiliği ödüllendirmek, sürekli gelişimi teşvik etmek, kurum içinde global fikir paylaşımını güçlendirmek ve dünyanın farklı yerlerinde bulunan Roche araştırmacılarını 3R konusunda uygulanabilecek yeni yöntemler üzerinde düşünmeye yönelterek Roche’un bu konudaki kararlılığını daha da ileriye taşımaktır.

3R Ödül Programı’na karşı gösterilen yoğun katılım, Roche bilimadamlarının 3R ilkelerine sıkı sıkıya bağlı kaldıklarının ve araştırmalarda hayvan kullanımını azaltmak ve başka yöntemlerle ikame edebilmek için sürdürmekte oldukları arayışın bir göstergesidir. Bu ödül aynı zamanda Roche’un hayvan sağlığına karşı duyduğu sorumluluk ve kararlılık konusunda da farkındalık yaratmaktadır. Yıllar itibariyle araştırmalarda kullanılan hayvan sayısında önemli bir düşüş olmasına karşın araştırmacılar halen yeni ilaçlar hakkında kritik bilimsel veriler elde edebilmek, ilaçların insanlar üzerindeki etki ve yan etkilerini tahmin edebilmek için bu yönteme dayanmaktadırlar. Yeni ilaçların ciddi yan etkilerinin yaklaşık %70’i yalnızca hayvanlar üzerinde yapılan testlerle tahmin edilebilmektedir.

Yıllar itibarıyla araştırmalarda kullanılan hayvan sayısında önemli bir düşüş olmasına karşın araştırmacılar halen yeni ilaçlar hakkında kritik bilimsel veriler elde edebilmek, ilaçların insanlar üzerindeki etki ve yan etkilerini öngörebilmek için hayvan deneylerine ihtiyaç duyuyorlar. Yeni ilaçların ciddi yan etkilerinin yaklaşık %70’i yalnızca hayvanlar üzerinde yapılan testlerle öngörülebiliyor.

3R Hakkında

İlk olarak 1959 yılında Russel ve Burch isimli iki İngiliz bilim adamı tarafından tanımlanmış olan 3R prensibi mümkün olan hallerde hayvanlar üzerinde yapılan testleri değiştirmek, gereken hayvan miktarını düşürmek, kıyaslanabilir sonuçlar elde edilirken mevcut bilimsel uygulamaları rafine etmek olarak tanımlanmaktadır. 3R prensibi 50 yıl önce ortaya atılmış olmasına karşın halen araştırma alanında hayvanların kullanılması konusunda global şirketlere rehberlik etmeye ve alternatif yaklaşımlar sunmaya devam etmektedir. Bilim adamları her deneyde şu üç soruyu sormalıdırlar:

Gerçekten hayvanlar kullanılmak zorunda mı?

Daha az hayvan kullanılabilir mi?

Deneyler hayvanlara acı veya sıkıntı vermeden yapılabilir mi?

3R prensiplerini gözetmek yoluyla hayvanların, sadece ve sadece ilaçları geliştirebilmek için gereken kritik bilimsel verilerin elde edilebilecek olduğu hallerde kullanılması sağlanmaktadır.

Roche Hakkında

Merkezi İsviçre Basel’de bulunan Roche, ilaç ve tanı alanında dünyanın önde gelen araştırma odaklı sağlık gruplarındandır. Dünyanın en büyük biyoteknoloji şirketlerinden biri olarak Roche, onkoloji, viroloji, inflamasyon, metabolizma ve merkezi sinir sistemi hastalıkları için yenilikçi ve farklı ilaçlar geliştirmektedir. Aynı zamanda in-vitro diagnostik ve doku bazlı kanser tanısında dünya lideri olan Roche, diyabet yönetiminde de öncüdür. Roche’un kişiye özel tedavi stratejisi, hastaların sağlığı, yaşam kalitesi ve hayatta kalma oranlarında somut yenilikler getirecek ilaç ve tanı araçlarını sağlamayı hedeflemektedir. Roche 2008 yılında AR-GE çalışmalarına 9 milyar İsviçre Frangı yatırım yapmıştır. Roche Grubu Amerika’da bulunan Genentech’in tamamına, Chugai İlaç’ın da çoğunluk hissesine sahiptir. Dünyada 80.000 çalışanı bulunan Roche, 1958 yılından bu yana faaliyet gösterdiği Türkiye’de ise yaklaşık 550 çalışanıyla Türk tıbbına hizmet etmektedir.