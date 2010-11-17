-ROCHE 4 BİN 800 ÇALIŞANIN İŞİNE SON VERECEK CENEVRE (A.A) - 17.11.2010 - İsviçreli ilaç şirketi Roche, çoğu ABD'de olmak üzere iki yılda 4 bin 800 çalışanı işten çıkaracak. Roche, yaptığı açıklamada, iki yılda toplam işgücünün yüzde 6'sını oluşturan 4 bin 800 kişiyi işten çıkaracağını, 2012 yılına kadar 2,4 milyar dolar tasarruf yapmayı planladığını bildirdi. İşten çıkarmalardan en fazla satış, pazarlama ve üretim bölümlerinde çalışanların etkileneceği, ayrıca 1500 kişinin şirket içinde yerlerinin değiştirileceği, böylece 6 bin 300 kişinin bu planlamadan etkileneceği belirtildi. Roche'un kararından en fazla ABD'de çalışanlar etkilenecek. ABD'de 3 bin 550 kişi işinden olacak ya da yer değiştirecek. İsviçre'de 770, diğer Avrupa ülkelerinde 1,300 ve dünyanın diğer bölgelerinde de 680 kişi işten çıkarılacak ya da çalıştıkları yerler değiştirilecek. Üçüncü çeyrekte satışları yüzde 7 azalarak 11,5 milyar dolara düşen şirket, 82 bin kişiye istihdam sağlıyor.