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Yaşam
Deutsche Welle

Robotlar paket servise çıkıyor

Havadan insansız araçlarla yapılacak teslimatlara karadan ilerleyen taşıyıcı robotlar rakip çıktı. Evlere paket ve yemek teslimatı yapan otonom robotlar Londra, Bern ve Düsseldorf'ta denenmeye başlanıyor.

07 Temmuz 2016 21:12


Dışardan gelen siparişlere yetişemeyen restoranların yardımına otonom robotlar yetişiyor.

Starship Technologies adlı firma otonom robotları kullanacağı teslimat servisini temmuz ayında Londra, Bern ve Düseldorf'ta test etmeye başlıyor.

Bu ufak robotlar, 7 kilometre yarı çapı kadar bir alanda ufak paket veya yemek siparişlerini taşıyabiliyor.

Kaldırımlarda hareket eden robotlar, birçok kameraya ve GPS sistemine sahip, yayalara çarpmıyor ve akıllı telefonlarla kontrol edilebiliyorlar.

Ayrıca hırsızların çalamayacağı kadar da ağırlar.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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HavadanLondra BernDüsseldorfTechnologiesDüseldorfKaldırımlardaGPSDeutsche Welle Türkçe DW/BD/BK/NH

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