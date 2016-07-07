Robotlar paket servise çıkıyor



Dışardan gelen siparişlere yetişemeyen restoranların yardımına otonom robotlar yetişiyor.

Starship Technologies adlı firma otonom robotları kullanacağı teslimat servisini temmuz ayında Londra, Bern ve Düseldorf'ta test etmeye başlıyor.

Bu ufak robotlar, 7 kilometre yarı çapı kadar bir alanda ufak paket veya yemek siparişlerini taşıyabiliyor.

Kaldırımlarda hareket eden robotlar, birçok kameraya ve GPS sistemine sahip, yayalara çarpmıyor ve akıllı telefonlarla kontrol edilebiliyorlar.

Ayrıca hırsızların çalamayacağı kadar da ağırlar.