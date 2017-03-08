Robotlar insanların işini elinden alabilir mi?

Teknoloji danışmanlık firması sahibi Tim O’Reilly, insanların uzun zamandır robotların işlerini ellerinden almasından korktuğunu hatırlatarak "Daha yeni becerilerle insanlar ve robotlar beraber çalışabilir. Mesela taksi kiralama şirketleri, yazılımları ile sürücülerinin daha üretken olmasına çalışıyor. Havayolu şirketleri de farklı değil. Uçakları artık neredeyse bilgisayarlar uçuruyor ancak yolcular için, pilotların kabin görevlilerinin varlığı önemli" dedi.

Amerika'nın Sesi'nde yer alan habere göre; Vietnam’da düzenlenen teknoloji zirvesinde konuşan O’Reilly, teknolojinin insanların yerini almayacak şekilde kullanılmasının, aksine insanların imkansızı gerçekleştirmesine yardımcı olmasının önemini vurguladı:

"Daha yeni becerilerle insanlar ve robotlar beraber çalışabilir. Mesela taksi kiralama şirketleri, yazılımları ile sürücülerinin daha üretken olmasına çalışıyor. Havayolu şirketleri de farklı değil. Uçakları artık neredeyse bilgisayarlar uçuruyor ancak yolcular için, pilotların kabin görevlilerinin varlığı önemli"

Peş peşe üretime geçen makineler ve fabrikalar insanları içecek su ve soluyacak havadan mahrum bırakabiliyor. Teknoloji uzmanı Jonathan Brewer, bundan sonraki buluşların ve gelişmelerin insanlara nasıl yarar sağlayacağının da hesaba katılması gerektiğini savunuyor.

Zirvede konuşan Brewer, buna örnek olarak toprak kaymasını önceden haber veren sensörleri gösteriyor. Hem hayat kurtaran hem de pahalı olmayan bir teknoloji. İnsanların yapabildiği masa toplamak gibi işleri uçan robotların yapması ise ona göre manasız.