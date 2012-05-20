Robotik cerrahiyle gelen hamilelik

Robotik cerrahi ile yumurtalık tüpü açma ameliyatlarından başarılı sonuçlar alındığını belirten uzmanlara göre, yöntemin uygulandığı her 10 kadından 7'si hamile kalabiliyor.

Yumurtalık tüpündeki tıkanıklığın kısırlık nedeni olduğunu ifade eden Göçmen, enfeksiyonlar, endometriozis, geçirilmiş ameliyatlar ve tüplerin doğum kontrol amaçlı bağlanmasının tıkanıklığın en önemli nedenleri olduğunu vurguladı.

Göçmen, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde robotik cerrahi ile haftada 1-2 tüp açma ameliyatı yaptıklarını, bu yöntemle yüzde 70 başarı elde edilmesinin talebi artırdığını belirterek, şunları kaydetti:

''Türkiye'de çeşitli nedenlerle yumurtalık tüpleri tıkalı çok fazla kadın var. Robotik cerrahi bu kadınlar için önemli bir avantaj. Çünkü robotik cerrahi ile tüpleri açılan her 10 kadından 7'si hamile kalıyor. Tüp açma ameliyatı başarılı olmazsa, tüp bebek yöntemine başvuruluyor. Tüp bebek yönteminin her gebelikte tekrarlanması gerekiyor, oysa robotik cerrahi ile yapılan ameliyatla bir kez tüpleri açılan kadın tekrar hamile kalabiliyor. Yapılan mikrocerrahi ve kapalı sistemde hastanın karnını açmadığınız için riskini de azaltmış oluyorsunuz.''

Yöntem birçok hastalıkta kullanılıyor

Hastaneye Türkiye'nin neredeyse her ilinden başvuru olduğunu ifade eden Göçmen, yeni evlilik yapanların ya da doğumdan sonra çocuğunu kaybedenlerin hastaneye gelerek tüplerinin açılmasını talep ettiğini belirtti.

Tüm kadın hastalıkları ameliyatlarının robotik cerrahi ile yapılabildiğini ifade eden Göçmen, robotik cerrahiyi, rahim kanseri, rahim ağzı kanseri ameliyatlarında, ilerlemiş endometiozis (çikolata kisti) nedeni ile ciddi adet sancısı, cinsel ilişkide sancı, gaitasını yaparken sancı hissedilmesi durumlarında, yumurtalık tüpünün tıkanıklıklarında, rahim sarkması, rahimlerini aldırmak istemeyen hastalarda bazı miyomların çıkartılmasında yaygın olarak kullandıklarını kaydetti.