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Bilim / Teknoloji

'Robot vergisi' için düğmeye basıldı

Söz konusu vergi ile toplanan para ile robotların işinden ettiği kişiler için bir işsizlik fonu kurulması bekleniyor

27 Eylül 2017 16:07

İngiliz basınında yer alan iddialara göre, İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn, göreve gelmesi durumunda "robot vergisi" getirmeyi planlıyor

NTV'nin haberine göre, bir zamanlar işçiler tarafından yapılan işleri devralan robotlara karşı en kapsamlı plan İngiltere'den çıkabilir. İngiliz basınında yer alan iddialara göre, İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn hükümet olması halinde bir "robot vergisi" çıkarmak istiyor. 

Daily Telegraph gazetesi İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn'in, işçilerini çıkararak robotlarla üretime geçen şirketlere özel bir "robot vergisi" getirmek istediğini yazdı. 

Söz konusu vergi ile toplanan para ile robotların işinden ettiği kişiler için bir işsizlik fonu kurulması bekleniyor. 

Corbyn dün BBC'ye verdiği bir mülakatta Google, Amazon ve Facebook gibi yeni teknolojiler geliştirerek milyarlarca dolar kazanan şirketlerin kârlarını toplumla paylaşması gerektiğini söylemişti. 

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