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Yaşam

'Robot' öğretmen ders başı yaptı

Japon bilim adamlarının geliştirdiği robot öğretmen, Tokyo'daki bir okulda ilk dersini verdi.

12 Mayıs 2009 03:00

Japon bilim adamlarının geliştirdiği robot öğretmen, Tokyo'daki bir okulda ilk dersini verdi.
Tokyo Bilim Üniversitesi tarafından geliştirilen Saya adındaki kadın robot, Kudan İlkokulu'nda 10 yaşındaki öğrencilerin bilim ve teknoloji dersine girdi. Bilim adamlarının mümkün olduğunca insana benzemesi için uzun süre çalıştığı robot kahverengi saçlara, pembe dudaklara ve öğretmen kıyafetine sahip.

Kaş kaldırmaktan, gülümsemeye kadar bir dizi yüz mimiğini başarıyla yapabilen robotun yüzü, 6 temel hissiyatı ifade edebilecek şekilde programlandı. Saya şaşırabiliyor, korkabiliyor, kızabiliyor, mutlu olabiliyor, üzülebiliyor veya tiksinti duyabiliyor.

Saya'yı imal eden Profesör Hiroshi Kobayashi, İngiliz Telegraph gazetesine verdiği demecinde, esas amacının teknolojiyi çocuklara sevdirmek olduğunu, ancak teknoloji geliştikçe robotun ileride öğretmen açığını kapatmada da kullanılabileceğini belirtti. Kobayashi, "Umut ediyoruz ki bu robotları uzaktan kumanda edilebilecek ve verimli ders anlatabilecek şekilde geliştirebiliriz" dedi.

Beş yıl önce Japon şirketlerinde resepsiyon memuru olarak geliştirilen Saya, daha sonra öğretmen olarak programlanmıştı.


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