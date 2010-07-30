-''ROBOT ÇOCUK'' iCUB TÜRKİYE'DE ANKARA (A.A) - 30.07.2010 - Türkiye'ye 3,5 yaşındaki bir çocuğun hareket özelliklerini taşıyan ve Japonların ''Asimo'' robotu benzeri İcub isimli ''robot çocuk'' getirildi. Robot çocuk, 53 değişik eklemini hareket ettirebilme yeteneğiyle, sadece 34 eklemini hareket ettirebilen Japonların insansı robotu Asimo'dan çok daha karmaşık yapıya sahip. Avrupa Birliği projesi çerçevesinde geliştirilen 250 bin Avro değerindeki robot çocuktan dünyanın sadece 9 ülkesindeki 20 laboratuvarda bulunuyor. Robot çocuğun yetenekleri, Türkiye ve diğer ülkelerdeki laboratuvarlardaki araştırmacılar tarafından ortaklaşa geliştirilecek. ODTÜ, robotun aynen bir çocuk gibi belli bir gelişimsel süreçten geçip insanlarla iletişim kurmasını sağlamada görev alacak. ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Erol Şahin, yaptığı açıklamada, insansı robot çalışmalarının, dünyada robotik konusunda yapılan en ileri düzeydeki araştırma konuları arasında yer aldığını vurguladı. Şahin, ilk aşamada iCub robotlarının geliştirilmesi için yapılan çağrıya 11 ülkeden 31 proje önerisinin geldiğini ve ODTÜ'nün bu çağrıya verdiği projenin ilk 6'ya girerek, her biri yaklaşık 250 bin avro değerindeki robotlardan birini ODTÜ'ye kazandırdığını bildirdi. Robot çocuğun dünyadaki en karmaşık insansı örneklerden biri olduğuna işaret eden Şahin, robotun özelliklerine ilişkin şu bilgileri verdi: ''Robot üzerinde 53 değişik motor, 53 değişik eklemini hareket ettirilmesini sağlıyor. Bu robotun en karmaşık yerlerinden bir tanesi elleri. Parmaklar ve ön kol tek tek hareket edebiliyor. Gözlerinde hareket edebilen kameraları ve kafasında bir bellek içinde işletim sistemi var. Robot gözlerinden gelen görüntüleri ve vücudundan gelen algıları bilgisayarında işleyerek insan gibi hareket edebiliyor. Çocuğa benzer şekilde yapılmasının nedeni de bir çocuk gibi robotun nasıl öğrenebileceği, zamanla nasıl bir akıllı sistem haline gelebileceğini göstermek. Bu yönleriyle robot, açık bir insansı robot araştırma platformu olarak standart bir platform olmaya aday.'' 250 bin avro değerindeki robot çocuktan dünyanın sadece 9 ülkesindeki 20 laboratuvarda bulunduğunu bildiren Şahin, her bir ülkenin, robotun farklı bir sistemini geliştireceğini söyledi. Projede, ODTÜ'nün öğrenme algoritmaları üzerinde çalışacağını ve bunun sonuçlarının iCub sahibi diğer laboratuvarlar tarafından da doğrudan kullanılabileceğini belirten Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Robotumuzu kullanmaya başlayalı daha altı ay olmasına rağmen, şimdiden robot karşısındaki insanın hareketlerini daha hareket bitmeden anlayabilip buna karşılık vermeyi öğrendi. Ayrıca robot, nesnelerle oynayarak hem daha önceden hiç görmediği nesnelerle ne yapabileceğini öğrendi hem de bir çocuk gibi karşısındaki insanın ne yaptığını anlayıp bunları tekrarlama yeteneğine kavuştu. Projemizin sonunda robotumuzla, 'Kutuyu ver' ya da 'Bardağı kaldır' türünden isim ve fillerden oluşan cümlelerle iletişim kurmayı ve robotun daha önceden hiç görmediği nesne ve aletleri kullanabilmesini hedefliyoruz.'' Şahin, iCub'lardan birinin Türkiye'ye getirilmesinin önemini ise ''Bu robotun ODTÜ'ye verilmesi, ODTÜ'nün robotik konusunda sahip olduğu yeteneğin ve potansiyelinin göstergesi. Robot çocuğun gelmesiyle ODTÜ, robotik konusunda Şampiyonlar Ligi'ne girdi'' sözleriyle anlattı.