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Yaşam

Roboskililer bursları iade edecek!

Kendilerinden habersiz burs verildiğini söyleyen Roboskili aileler, Perşembe günü AKP Genel Merkezi önünde yapacakları eylem sonrasında, bursları iade edecek

28 Ocak 2013 20:23

28 Aralık 2011 tarihinde, TSK'ya ait savaş uçaklarının bombalaması sonrasında yaşamını yitiren 34 insanın ailesi, Perşembe günü AKP Genel Merkesi önünde eylem yapacak. Kendilerinin haberi olmadan, öğrencilere burs bağlandığını ve bunu yüzlerine vurulduğunu söyleyen Şırnak'ın Uludere İlçesi'ne bağlı  Roboski köyünde yaşayan Ferhat Encü, T24 yaptığı açıklamada, 'Biz 27 Kasım'da AKP Genel Merkezi'ne gittik. Grup Başkan vekili Mahir Ünal ile görüştük. Katliamın yaşandığgünden bu yana bu katliamı açığa çıkaracağı yerde üzerini örttüğünü söyledik, Başbakan ve İçişleri Bakanı bize hakaret ediyor, artık somut adımların atılamsı gerekiyor' dedik. O da bizim önümüze bir liste koydu ve benim ismimi zikrederek 'Ferhat Encü sen misin?' dedi. Evet benim dediğimde, 'Bak sana burs veriyoruz' dedi ben de 'Sizden burs talebim yok nasıl veriyorsunuz bizden habersiz' o da bana biz 'araştırdık tek tek bulduk' dedi.

 

'Her şeyi para zanneden...',

 

Perşembe günü, AKP Genel Merkezi'ne giderek, kendilerinden habersiz bağlanan bursları iade edeceklerini belirten Ferhat Encü'nün yaptığı açıklama şöyle: "Bir komplu sonucu AKP'nin biz Roboskî ailelerine verilen bursları Perşembe saat 11:00 de bir basın açıklaması ile iade ediyoruz. Biz Roboskî aileleri üzerine yapılan tüm komploları deşifre ederek adalet mücadelesini sürdüreceğiz. Basın açıklamamız AKP genel merkezinin önünde gerçekleştireceğiz. Tüm duyarlı arkadaşların desteklerini bekliyoruz.. Herşeyi para zanneden zavallılara gereken cevap verilecektir. Bu komploya alet olanların isimleri deşifre edilecektir. Devletin biz Roboskî ailelerinin üzerinde gerçekleştirmek istediği her türlü çirkinliği kabul etmeyeceğiz.
Biz Roboski'li aileler adalet talep ederken, somut adımların atılmadığını söylerken, AKP grupbaşkan vekili Mahir Önal bize bir komplo sonucu verilen burstan bahsetmektedir.

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