Roboskili aileler Başbakan Erdoğan'la ne konuştu?

Uludere katliamında yaşamını yitiren 34 kişinin aileleri Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile yaptıkları görüşmede olayın faillerinin bulunmasını istediklerini söyledi. Aileleri temsil eden Veli Encü, görüşmede Başbakan Erdoğan'ın operasyon talimatının kendisinin vermediğini ısrarla vurguladığını belirterek, "Aynı zamanda askeri yargıdan çıkacak sonuç konusunda iyimser olmamızı söylemiştir" dedi.
Ebubekir Karatoprak'ın Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre Şırnak'ın Uludere İlçesi Irak sınırında 28 Aralık 2011 gecesi düzenlenen hava operasyonunda ölen 34 kişinin ailelerini temsilen 6 isim Temmuz günü Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nın açılışında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü. Uludereli aileler, ölen 34 kişinin mezarını ziyaret ederek, çiçekler bırakıp, Başbakan Erdoğan ile yapılan görüşmeye ilişkin açıklama yaptı.
Aileler adına konuşan Veli Encü, Başbakan Erdoğan ile yaptıkları görüşmede ilk günkü talepleri neyse onları dile getirdiklerini ve sınır ihlali nedeniyle alınan cezaları ve soruşturma dosyanın Genelkurmay Başkanlığı Askeri Savcılığı'na gönderilmesi konularını görüştüklerini söyledi. Encü, şöyle dedi:
"582 gün önce gerçekleşmesi gereken görüşmede, Başbakan biz ailelerin taleplerini dinlemiş önce olaya olan üzüntüsünü sonra sonuna kadar takipçileri olacağına dair beyanda bulunmuştur. Geçmişte yaşanmış olan Hantepe, Gediktepe saldırılarını hatırlatarak Roboski katliamının gerçekleşmesine kendince ikna edici sebepler arayışına girmiş, bu yaklaşımı bizi üzmüştür. Bugün yapılması gereken ne için olmuş olabileceğinden ziyade, kendilerinin inandığı gibi kaza, yahut hata olsa dahi bu katliamın fail ve sorumlularının yargı önüne çıkarılmasıdır."
'Acılarımız ortaksa...'
Encü, görüşmede Başbakan Erdoğan'ın operasyon talimatının kendisinin vermediğini ısrarla vurguladığını belirterek, "Aynı zamanda askeri yargıdan çıkacak sonuç konusunda iyimser olmamızı söylemiştir. Sivillere karşı işlenmiş bir olayın 500 küsur gün sonra askeri yargıya havale edilmesi adaletle bağdaşır bir durum değildir. Roboskili aileler olarak 582 gündür, 34 yakınımızı öldüren faillerin en ağır biçimde cezalandırılması ve sonrasında onurlu bir özrü başta 76 milyonun Başbakanıyım diyen Recep Tayip Erdoğan ve hükümetinden beklemekteyiz. Bu taleplerimizden ilk gün vazgeçmediğimiz gibi bugün de vazgeçmiyoruz. Ve talepler karşılanıncaya kadar da mücadelemizin, çağrımızın süreceğini açıklıyoruz. Roboskili aileler olarak Başbakan ve hükümet yetkililerinden, acılarımıza ortak iseler bunu adalet arayışımızı kolaylaştırarak göstermelerini istiyoruz" dedi.
'Roboski barış yoludur'
Gazetecilerin Başbakan Erdoğan ile neler konuşulduğu yönündeki sorusu üzerine Veli Encü, "Biz orada 34 kişinin faillerin bulunmasını talep ettik. Bu sorunların askeri veya siyasi her kimse ortaya çıkarıp en ağır şekilde cezalandırılması taleplerini dile getirdik. Başbakan'a söyleyeceğimiz şudur, bu olay zamana yayılmasın. Bizim taleplerimiz için artık somut adımlar atılsın. Artık bu olaya sebebiyet verenler, yapanlar, ihmal edenler her kim varsa bunların adalet ve yargı önünde cezalandırılması ve daha fazla zaman geçmeden bu ailelerin adalet taleplerinin yerine getirilmesini istiyoruz" dedi.
Olayda oğlu M. Ali Tosun'u kaybeden ve Başbakan Erdoğan ile yapılan görüşmede bulunan Zeki Tosun, olayın faillerinin bulunmasını istediklerini söyledi. Tosun, "Olayın aydınlamasıyla birlikte çözüm süreci de hızlı ilerleyecektir. Biz de çözüm sürecine canımızla destek veriyoruz. İnşallah çözüm olacak ve biz umutluyuz" dedi.
Oğlu Yüksel Ürek'i kaybeden ve Başbakan ile yapılan görüşmeye katılan Emin Ürek, kalplerindeki acıyı dile getirdiklerini belirterek, "Başbakan'dan olayın faillerinin ortaya çıkarılmasını istedik. Annelerin gözyaşlarının dinmesini istedik. 582 gündür bu anneler ağlıyor, yeter artık dedik. Bu kanın durması bu çözümün ilerlemesi için faillerin ortaya çıkarılmasını istedik. Başbakan, 'Onlar bizim canımızdan kopan parçalardı ve onların anne ve babaları kadar biz de üzüldük' dedi. Kendi adıma diyorum çok sevindik. Belki onlar failleri ortaya çıkarır da kalbimiz biraz rahatlar, gözyaşımız diner. Ben görüşmede Başbakan'a Türkiye' de yargısız infaz var mı' dedim. 'Yok' dedi, ben de o zaman 'bu olayın faillerinin ortaya çıkarılmasını istiyoruz. Bu olayın failleri açığa çıkmadan çözüm süreci de ilerlemez' dedim. Roboski barış yoludur" dedi.