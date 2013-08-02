Roboskili aileler Başbakan Erdoğan'la ne konuştu?

Uludere katliamında yaşamını yitiren 34 kişinin aileleri Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile yaptıkları görüşmede olayın faillerinin bulunmasını istediklerini söyledi. Aileleri temsil eden Veli Encü, görüşmede Başbakan Erdoğan'ın operasyon talimatının kendisinin vermediğini ısrarla vurguladığını belirterek, "Aynı zamanda askeri yargıdan çıkacak sonuç konusunda iyimser olmamızı söylemiştir" dedi.

Ebubekir Karatoprak'ın Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre Şırnak'ın Uludere İlçesi Irak sınırında 28 Aralık 2011 gecesi düzenlenen hava operasyonunda ölen 34 kişinin ailelerini temsilen 6 isim Temmuz günü Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nın açılışında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü. Uludereli aileler, ölen 34 kişinin mezarını ziyaret ederek, çiçekler bırakıp, Başbakan Erdoğan ile yapılan görüşmeye ilişkin açıklama yaptı.

Aileler adına konuşan Veli Encü, Başbakan Erdoğan ile yaptıkları görüşmede ilk günkü talepleri neyse onları dile getirdiklerini ve sınır ihlali nedeniyle alınan cezaları ve soruşturma dosyanın Genelkurmay Başkanlığı Askeri Savcılığı'na gönderilmesi konularını görüştüklerini söyledi. Encü, şöyle dedi:

"582 gün önce gerçekleşmesi gereken görüşmede, Başbakan biz ailelerin taleplerini dinlemiş önce olaya olan üzüntüsünü sonra sonuna kadar takipçileri olacağına dair beyanda bulunmuştur. Geçmişte yaşanmış olan Hantepe, Gediktepe saldırılarını hatırlatarak Roboski katliamının gerçekleşmesine kendince ikna edici sebepler arayışına girmiş, bu yaklaşımı bizi üzmüştür. Bugün yapılması gereken ne için olmuş olabileceğinden ziyade, kendilerinin inandığı gibi kaza, yahut hata olsa dahi bu katliamın fail ve sorumlularının yargı önüne çıkarılmasıdır."

'Acılarımız ortaksa...'



Encü, görüşmede Başbakan Erdoğan'ın operasyon talimatının kendisinin vermediğini ısrarla vurguladığını belirterek, "Aynı zamanda askeri yargıdan çıkacak sonuç konusunda iyimser olmamızı söylemiştir. Sivillere karşı işlenmiş bir olayın 500 küsur gün sonra askeri yargıya havale edilmesi adaletle bağdaşır bir durum değildir. Roboskili aileler olarak 582 gündür, 34 yakınımızı öldüren faillerin en ağır biçimde cezalandırılması ve sonrasında onurlu bir özrü başta 76 milyonun Başbakanıyım diyen Recep Tayip Erdoğan ve hükümetinden beklemekteyiz. Bu taleplerimizden ilk gün vazgeçmediğimiz gibi bugün de vazgeçmiyoruz. Ve talepler karşılanıncaya kadar da mücadelemizin, çağrımızın süreceğini açıklıyoruz. Roboskili aileler olarak Başbakan ve hükümet yetkililerinden, acılarımıza ortak iseler bunu adalet arayışımızı kolaylaştırarak göstermelerini istiyoruz" dedi.

'Roboski barış yoludur'