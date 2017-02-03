Roboski'de ‘adalet nöbeti'ne OHAL yasağı!

Roboskili ailelerin yakınlarını kaybettikleri katliamdan sonra başlattıklari anma ve perşembe değerlendirmesinin bu hafta 266’ncısı yapılacaktı. Ancak, bu haftaki Roboski ailelerinin adalet nöbeti OHAL koşulları gerekçe gösterilerek asker tarafından engellendi.

DUVAR’dan Vecdi Erbay’ın haberine göre, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Roboski Derneği’nin Başkanı Veli Encü, her perşembe düzenledikleri etkinliğin gerçekleşmemesi için özellikle son iki aydır köylülere baskı uygulandığını söyledi.

“Drone ile taciz”

Encü, mezarlığa giden ve ellerinde kaybettikleri yakınlarının fotoğraflarını taşıyan kadınların askerler tarafından, “Neden ellerinizde Türk bayrağı yok?” ve “Propoganda yapıyorsunuz” şeklinde taciz edildiklerini söyledi.

Askerin talimatıyla korucular ve muhtar aracılığıyla ailelerin mezarlığa gitmemeleri yönünde uyarıldığını belirten Encü, şunları söyledi:

“Bu hafta mezarlığa gelen muhtar, açıklama yapılacak olursa askerin müdahale edeceğini ve mezarlıktaki herkesi gözaltına alacağını bildirdi.

"Aileler mezarlıkta toplanmaya başlayınca hemen droneler havalandı ve aileler bu şekilde taciz edildi. Olası bir müdahaleden çekinen aileler, açıklama yapamadan köye döndüler.”