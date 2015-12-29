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Roboski katliamında yakınlarını kaybeden 45 yaşındaki kadın anmada kalp krizi geçirdi

28 Aralık 2011’de Roboski’de bombadırmanda 34 kişi hayatını kaybetti

29 Aralık 2015 10:58

Roboski katliamının 4’üncü yıldönümünde düzenlenen anmanın ardından fenalaşan Besna Encü (45) isimli Roboskili kadın yaşamını yitirdi.

Dicle Haber Ajansı’nın haberine göre, Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Roboski köyünde 28 Aralık 2011 yılında uçak bombardımanı ile hayatını kaybeden 34 kişi için katliamın 4’üncü yıldönümünde Roboski köyünde gerçekleşen anmanın ardından katliamda yaşamını yitirenlerin yakınlarından biri olan Besna Encü fenalaştı.  Encü, ambulansla Uludere Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen Encü, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Uludere Devlet Hastanesi morgunda bekletilen Encü'nün cenazesinin Roboski köyünde toprağa verilmesi bekleniyor.

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