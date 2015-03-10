Roboski anmasında Demirtaş'a yol gösteren 7 kişiye soruşturma!

Şırnak'ın Uludere İlçesi'nde geçen 28 Aralık'ta, Roboski Derneği'nce düzenlenen ve Demirtaş'ın da katıldığı anma etkinliğinde, yöresel kıyafet giyip yakalarına 'görevli' kartı takarak gelenleri yönlendiren 7 kişi hakkında, 'kamu görevini usulsüz üstlenmek' suçlamasıyla soruşturma açıldı.

Ferit Aslan'ın DHA'da yer alan haberine göre, Uludere'nin Irak sınırında 28 Aralık 2011 gecesi düzenlenenhava operasyonunda 34 kişi yaşamını yitirdi. Ölenlerin ailelerinin yaşadığı Uludere'ye bağlı Gülyazı Köyü'nde geçen yıl Aralık ayında yapılan ve HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın da katıldığı anmada, oluşturulan tertip komitesi tarafından görevlendirilen 7 kişi hakkında Uludere Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma açıldı. Anmada yöresel kıyafetler giyerek, törende gelen misafirleri yönlendiren yakalarında 'görevli' kartı bulunan 7 kişiye, ' kamu görevini usulsüz üstlenme' gerekçesiyle soruşturma açıldı. Soruşturma kapsamında Oktay Encü, Sıddık Encü, Hacı Encü ve Mesut Encü çağrıldıkları savcılıkta ifade verdi. Diğer 3 kişinin de ifadeye çağrılacağı belirtildi.

Uludere Cumhuriyet Savcılığı, haklarında soruşturma açılanları anma etkinliğinde çekilen fotoğraf ve görüntülerden saptadı. İfade işleminin ardından dava açılması halinde 7 kişi, 'kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi' maddesi kapsamında yargılanacak.