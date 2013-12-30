Roboski anmalarında gerilim yaşandı

Şırnak'ın Uludere İlçesi'nde 2 yıl önce Türk jetlerinin attığı bombalar sonucu hayatını kaybeden 34 kişi için Zonguldak'tan İzmir'e birçok ilde anma etkinlikleri düzenlendi. Etkinliklerde, olayın sorumlularının halen açığa çıkartılarak yargılanmadıklarına dikkat çekildi.

Ankara’daki eylemlerin adresi Kızılay’daki Güven Park’tı. Sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilere üye yaklaşık 400 kişi, gökyüzüne çok sayıda dilek feneri uçurdu. Etkinlik, parka bırakılan karanfiller ve yakılan mumlarla sonlandırıldı.

İzmir'de 20 gözaltı

İzmir’de ise çeşitli noktalarda gösteriler düzenlendi. İlk grup Basmane Meydanı’nda bulunan AK Parti İlçe binası önünde biraraya geldi. ‘Faşizme karşı omuz omuza’, ‘Roboski’nin hasabı sorulacak’ sloganları atan grup KESK Dönem Sözcüsü Ramiz Sağlam’ın okuduğu hükümeti eleştiren basın açıklamasının ardından sessizce dağıldı. İlk eylemin ardından Basmane Meydanı’da yaklaşık 300 kişilik bir grup BDP İlçe Teşkilatı’nın öncülüğünde bir araya geldi. Sloganlarla Konak Meydanı eski Sümerbank önüne kadar yürüyen grup, yaptıkları basın açıklamasında 2011 yılında Türk Hava Kuvvetleri’nin Şırnak’ın Uludere ilçesinde PKK ’lı zannederek 34 kişiyi öldürmesini protesto etti. Basın açıklamasının ardından dağılmadıkları gerekçesiyle eyleme müdahale eden polis 20 kişiyi gözaltına aldı.

Yalova'da arbede

Yalova’da Uludere’de hayatını kaybedenler için BDP’nin düzenlediği protestoda, partililerle bir grup arasında tartışma yaşandı. Gazipaşa Caddesi’nde başlayan yürüyüş, Uğur Mumcu Kültür Merkezi önünde son buldu. Burada yaklaşık 200 kişinin bulunduğu etkinliğin devamında grup, basın açıklaması yaptı. Bu sırada bazı kişiler, açıklama yapan gruba tepki gösterdi. Sonrasında ise arbede yaşandı.

Zonguldak Ereğli’de de bir grup üniversite öğrencisi, ilçe merkezindeki Atatürk Anıtı’nda protesto eylemi yaptı. Öğrenciler, Uludere olayının nasıl yaşandığını canlandırırken, Gezi olaylarında göstericiler ile polis arasında yaşananları da canlandırdı. Uludere olayının aydınlatılmasını isteyen öğrenciler, basın açıklamasının okunmasının ardından olaysız dağıldı.

Karabük’te ise Demokratik Öğrenci Derneği üyeleri Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan pazar yerinde toplanarak Uludere’de yaşamlarını kaybedenleri andı. Ülkücü bir grup ise ise eylemcilere saldırmak istedi.

Gazi Mahallesi'nde molotoflu anma

Uludere'de 28 Aralık 2011'deki olayda ölen 34 kişiyi anmak için bir grup Sultangazi Gazi Mahallesi İsmet Paşa Caddesi'nde toplandı. Göstericiler, İsmetpaşa Caddesi'nin bir bölümünü trafiğe kapattı. Çöp konteynerleri ve kaldırım taşlarıyla yola barikat kuran göstericiler, barikatı ateşe verdi. Polis, göstericilere TOMA'dan sıkılan tazyikli su ve gaz bombasıyla müdahale etti.

Müdahalenin ardından eylemciler, polise molotof kokteyli ve taşla karşılık verdi. Bazı eylemciler, cadde üzerinde bulunan 2 banka şubesi ile 1 PTT şubesini taşladıktan sonra molotof kokteyli atarak ateşe verdi. Çıkan yangın, polis ekiplerinin güvenliğinde olay yerine giden itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilerek söndürüldü.