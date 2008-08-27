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Spor

Robinho Londra'ya mı uçuyor

Robinho'nun menajeri transferin bittiğini iddia ediyor. Menajerinin söylediğine göre, Robinho'nun Chelsea'ye transferi tamamlanmak üzere...

27 Ağustos 2008 03:00

Robinho'nun menajeri transferin bittiğini iddia ediyor. Menajerinin söylediğine göre, Robinho'nun Chelsea'ye transferi tamamlanmak üzere...

24 yaşındaki oyuncunun İngiltere'ye transferi, menajer Wagner Ribeiro'ya göre tamamlandı. Sabahki basın raporları da bunu işaret ediyordu, şimdi menajerinin ağzından çıkanlar bu iddiayı iyice kuvvetlendirdi.

Bernabeu'dan kaçmanın yollarını arıyan Brezilyalı için Chelsea'nin 33 milyon avroyu gözden çıkardığı söyleniyor. Madrid'in 9 kişiyle Valencia'yı devirerek İspanya Süper Kupası'nı aldığı maçta, Robinho kendi taraftarları tarafından yuhalanarak rencide edildi.

Geçen hafta tam aksini söylemesine rağmen, Ribeiro, bugün transfer dönemi kapanmadan Robinho'nun Chelsea'de olacağını söyledi. "Anlaşma sağlandı gibi. Robinho'nun İspanya'daki döngüsü son erdi. Yeni bir maceraya atılmaya hazırlanıyor"

Robinho Londra kulübüne imza attığı takdirde, Chelsea'nin sağ kanadı Shaun Wright-Phillips'in de ayrılmasına ve en muhtemel olarak eski kulübü Manchester City'ye geçmesine kesin gözüyle bakılıyor.

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