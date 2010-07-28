-ROBINHO, BEŞİKTAŞ'IN GÜNDEMİNDEN DÜŞTÜ İSTANBUL (A.A) - 28.07.2010 - Beşiktaş Kulübü Basın Sözcüsü Mete Düren, Guti'nin sağlık kontrolü öncesi basın mensuplarına söylediği, ''Robinho'yu mu bekliyorsunuz'' sözlerinin tamamen espri mahiyetinde olduğunu kaydederken, bu oyuncunun transfer gündemlerinden düştüğünü belirtti. Mete Düren, siyah-beyazlı kulübün resmi internet sitesine yaptığı açıklamada, ''Guti'nin sağlık kontrolü sırasında Robinho ile ilgili sarf edilen sözler tamamen espri mahiyetindedir. Bu oyuncu, bir süre öncesine kadar transfer listemizde bulunmasına rağmen, artık gündemimizden düşmüştür. Bu oyuncunun transferi ile ilgili herhangi bir görüşme veya pazarlık yapılmamaktadır'' dedi.