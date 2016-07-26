Robin van Persie'ye Serie A'dan yeni talip var

Fenerbahçe'nin Hollandalı futbolcusu Robin van Persie’nin İtalyan temsilcisi Napoli’nin gündeminde olduğu ileri sürüldü. van Persie, Lazio'nun da gündemine gelmiş ancak Roma temsilcisi transferi rafa kaldırmıştı.

Fanatik’in İtalyan La Republica gazetesinden aktardığı habere göre, Gonzalo Higuain’i 94 milyon Euro’luk rekor bonservisle Juventus’a satmaya çok yakın olan Napoli’nin Robin van Persie’yi listeye aldığı öğrenildi. Arjantinli gol makinesinin takımdan ayrılması halinde ‘Uçan Hollandalı için transfer görüşmelerine başlanacağını yazan gazete, oyuncunun Türkiye’deki geleceğinin belli olmamasına da dikkat çekti.

10 numaraya kaynak

Haberde, mutsuz olduğu her halinden belli olan, sakatlığını bahane ederek hazırlık karşılaşmalarında süre almaktan kaçınan forvetin bu Çizme’de oynamaya sıcak baktığına vurgu yapılırken, F.Bahçe’nin ise RvP’nin takımda kalmasını istediğine değinildi.

Bilindiği gibi sarı-lacivertliler 7-8 milyon Euro civarında bir teklif gelmesi halinde van Persie’nin satışına onay verecek. Buradan gelecek olan bonservis bedeliyle hem bir 10 numara hem de golcü transferi yapılacak.