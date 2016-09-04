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Spor

Robin van Persie'ye ceza kapıda; Aziz Yıldırım rapor istedi

Van Persie'nin ağrıları nedeniyle antrenmanlara çıkmaması ve fiziksel anlamda bir türlü istenen seviyeye gelememesi üzerine yönetim harekete geçti

04 Eylül 2016 22:15

Fenerbahçe’de Robin van Persie sıkıntısı devam ediyor. 2 yıldır bir türlü beklenen seviyeye ulaşamayan Hollandalı futbolcunun performansı yönetimi düşündürüyor. Van Persie'nin ağrıları nedeniyle antrenmanlara çıkmaması ve fiziksel anlamda bir türlü istenen seviyeye gelememesi üzerine yönetim harekete geçti.

Başkan Aziz Yıldırım, tecrübeli golcünün durumuyla ilgili sağlık heyetinden kapsamlı bir rapor istedi. Aziz Yıldırım ayrıca Van Persie ile bir araya geldi ve bir an önce kendini toparlamasını gerektiğini söyledi. Yönetimin antrenmana çıkmayan tecrübeli golcüye para cezası vermeyi gündemine aldığı belirtildi. 

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