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Spor

Robin Van Persie’den imalı paylaşım

''Arkamdan konuşmayın''

01 Aralık 2017 19:35

Fenerbahçe’de yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bir türlü yeşil sahalara dönemeyen ve eleştiri oklarının hedefi haline gelen Robin Van Persie’den manidar bir paylaşım geldi.

Fenerbahçe’ye transfer olduğu günden beri sakatlıklarıyla gündemde olan ve geçtiğimiz hafta antrenmanlara başlayan Robin van Persie’ye, taraftarlar her fırsatta tepki gösteriyor. Hollandalı yıldız bugün ise ilginç bir paylaşımda bulundu. Arkası dönük bir fotoğrafını yayınlayan Hollandalı yıldızın tişörtünde İngilizce; “Don’t talk behind my back” yani ‘Arkamdan konuşmayın’ yazıyordu.

Persie’nin bu paylaşımı sosyal medyada yüzlerce yorum aldı.

 

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