Robin Van Persie 500. kulüp maçında 2 gol attı, 1 asist yaptı

Kulüp kariyerinin 500. maçına çıkan Fenerbahçeli Robin van Persie, takımının 3-0 kazandığı karşılaşmada Gaziantepspor karşısında 2 gol, 1 asist yaptı.

Ülkesinde Feyenoord, İngiltere'de Arsenal ve Manchester United formaları giyen deneyimli futbolcu, 5. dalya heyecanını sarı-lacivertli formayla yaşadı.

Karşılaşmanın 27. dakikasında Kjaer'in golünde Danimarkalı stopere şık bir orta yapan van Persie, 48. dakikada attığıı golle takımını iki farkla öne geçirdi. 81. dakikada karşılaşmadaki ikinci golünü van Persie, Türkiye Ligi'nde ilk kez bir maçta iki gol attı.

Robin van Persie bu sezon 2. kez bir maçta hem gol hem asist yaptı. Hollandalı golcü son olarak 17 Nisan'da oynanan Mersin İdmanyurdu maçında bunu gerçekleştirmişti.

Bu sezon ligde 29 maçta forma giyen 32 yaşındaki santrafor, 14 gol, 3 asistle takımına katkı sağladı.