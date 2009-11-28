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Robie Türk sevgilisine evlenme teklif etti

İngiliz pop yıldızı Robbie Williams, Türk asıllı kız arkadaşı Ayda Field Evecan’a radyo programında evlenme teklif etti.

28 Kasım 2009 02:00

İngiliz pop yıldızı Robbie Williams, Türk asıllı kız arkadaşı Ayda Field Evecan’a radyo programında evlenme teklif etti.

35 yaşındaki şarkıcı Williams, yeni albümü ‘Reality Killed the Video Star’ın tanıtımı için Avustralya’nın Sydney kentinde katıldığı canlı yayında kendisine eşlik eden kız arkadaşı Ayda Field’a evlenme teklif etti. Program sunucusunun “Sydney’de ünlülerin evlilik teklifi yapması oldukça yaygındır. Sizin paylaşacağınız bir şey var mı?” demesi üzerine Williams, kız arkadaşı Ayda’ya dönerek, “Evlenmek istediğin biri var mı?” diye sordu. Ayda Field’in bu soruyu garip bulduğunu söylemesi üzerine Williams, “Benimle evlenir misin” diyerek hem kız arkadaşını ve hem de dinleyicileri şaşırttı. Field’ın kısa bir duraklamadan sonra “Evet” cevabını vermesinin ardından çifte kanal çalışanları tarafından yüzükler takıldı. Şarkıcının basın danışmanı olayın eğlence amaçlı olduğunu belirtti. Evecan, Amerikalı bir anne ile Türk bir babanın kızı ve Los Angeles doğumlu.

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