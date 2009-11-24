Roberto Carlos son maçına çıkıyor!

Fenerbahçe Kulübü ile Roberto Carlos’un menajeri arasında yapılan görüşmelerde iki taraf el sıkıştı. Buna göre Brezilyalı yıldız, 17. haftada oynanacak Trabzonspor maçından sonra sarı-lacivertli formaya veda edecek

Fenerbahçe’de Başkan Aziz Yıldırım ile Roberto Carlos’un menajeri arasında yapılan zirvede, Brezilyalı yıldızın 17. haftada oynanacak Trabzonspor maçında son kez forma giyerek Türkiye’ye veda etmesi kararlaştırıldı.



Roberto Carlos’un menajeri Fabiano Farah, sarı-lacivertli kulüple her konuda anlaşmaya vardıklarını belirterek Başkan Yıldırım’a teşekkür etti.



Farah, Fenerbahçe Kulübü ile yaptıkları görüşmenin detaylarını Brezilya basınına açıklarken, Başkan Yıldırım’a ayrılma nedeni olarak iki detay sunduklarını söyledi.



Birincisi; Roberto Carlos’un eşi Mariana Luccon’un sağlık sorunlarının bulunması, ikincisi; Türk Kulübü ile süregelen bazı fikir ayrılıklarında tarafların uzlaşmaya yanaşmaması.

Brezilyalı basını, fikir ayrılığından kasedilen konunun ise Roberto Carlos’un ödemelerle ilgili uzun süredir problem yaşamasının olduğunu iddia etti.



Brezilyalı yıldızın, hamile olan eşinin çocuğunu Brezilya’da doğurmak istediğini de sözlerine ekleyen Farah, bu konuda ailenin hiçbir tavize yanaşmadığını, Fenerbahçe’nin de bunu anlayışla karşıladığını belirtti.



Fabiano Farah son olarak, 20 Aralık’ta son kez forma giyecek olan Roberto Carlos’un maçın ertesi günü ülkesine uçarak Noel tatilini sevdikleri ile Brezilya’da kutlayacağını ve Türkiye defterini futbolcu olarak kapatacağını kaydetti.



Carlos’un Brezilya’da hangi takımın formasını giyeceği konusunda henüz bir kararlarının olmadığını vurgulayan menajer Farah, bu oyuncunun Fenerbahçe formasını giydiği bir dönemde transfer konuşmanın fayda getirmeyeceğini savundu.



Brezilya basını Fenerbahçe’nin Roberto Carlos’tan bonservis parası istemediğini, yılda 4 milyon euro kazanan yıldız oyuncunun devre arası gitmesiyle kulübün 2 milyon euro tasarruf edeceğini de yazdı.