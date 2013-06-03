Roberto Carlos Sivas'ta

Sivasspor'un prensip anlaşmasına vardığı Roberto Carlos, Sivas geldi. Kalabalık bir taraftar grubu tarafından karşılananan Carlos, bugün Sivasspor'la 2 yıllık sözleşme imzalayacak.



Roberto Carlos'u Sivas Nuri Demirağ Havaalanı'nda çok sayıda taraftar, sevgi gösterileriyle karşıladı. "Oley oley Roberto Carlos, şampiyon yap bizi Roberto Carlos" ve "I love you Roberto Carlos" tezahüratları yapan ve meşaleler yakan taraftarlar, Carlos'un fotoğrafının bulunduğu pankart açtı.

Taraftarların yoğun ilgisi nedeniyle havalanında zaman zaman izdiham yaşandı.Carlos, daha sonra kulüp tesislerine geçti.

Carlos, bugün saat 13.00'te 4 Eylül Stadyumu'nda gerçekleştirilecek törende Sivasspor ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak.