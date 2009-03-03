T24 LogoT24 Logo
Spor

Roberto Carlos iddialı

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldızı Roberto Carlos’tan iddialı sözler.

03 Mart 2009 02:00


Fenerbahçe'nin yıldızı Roberto Carlos’tan iddialı sözler.

Sarı kart cezalısı olduğu için tribünden izlemek zorunda kaldığı Sivasspor karşısında ortaya koydukları güzel futbol için arkadaşlarını tebrik edip, övgüler yağdıran Brezilyalı yıldız, “Büyük yürüyüş bu maçla başlamıştır. Daha önce de söyledim.

Yıldızlar topluluğu takımlar, zaman zaman düşüş yaşar. Ancak çabuk toparlanıp, yarışa ortak olurlar. Ben, bu tür şeyleri çok yaşadım. Bizim için de böyle bir dönemdi” diye konuştu.

‘Devamı gelmeli’

Paniğe gerek olmadığını defalarca anlattığını dile getiren Sambacı, şunları söyledi: “Daha yarış bitmedi. Hatta yeni başladığını söyleyebiliriz. Ortada kazanılması gereken iki kupa var ve biz ikisinde de iddialıyız. Yarıştaki diğer takımlarla şansımız eşit.

Bu hafta yapacağımız Kayserispor maçı bizim için çok önemli. Sivas galibiyetinin devamını getirmeliyiz. Kupada da Sivas karşısında avantaj yakalayıp, finale çıkmak ve camianın özlemini sona erdirmek istiyoruz.”

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24