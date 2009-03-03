Roberto Carlos iddialı



Fenerbahçe'nin yıldızı Roberto Carlos’tan iddialı sözler.



Sarı kart cezalısı olduğu için tribünden izlemek zorunda kaldığı Sivasspor karşısında ortaya koydukları güzel futbol için arkadaşlarını tebrik edip, övgüler yağdıran Brezilyalı yıldız, “Büyük yürüyüş bu maçla başlamıştır. Daha önce de söyledim.



Yıldızlar topluluğu takımlar, zaman zaman düşüş yaşar. Ancak çabuk toparlanıp, yarışa ortak olurlar. Ben, bu tür şeyleri çok yaşadım. Bizim için de böyle bir dönemdi” diye konuştu.



‘Devamı gelmeli’



Paniğe gerek olmadığını defalarca anlattığını dile getiren Sambacı, şunları söyledi: “Daha yarış bitmedi. Hatta yeni başladığını söyleyebiliriz. Ortada kazanılması gereken iki kupa var ve biz ikisinde de iddialıyız. Yarıştaki diğer takımlarla şansımız eşit.



Bu hafta yapacağımız Kayserispor maçı bizim için çok önemli. Sivas galibiyetinin devamını getirmeliyiz. Kupada da Sivas karşısında avantaj yakalayıp, finale çıkmak ve camianın özlemini sona erdirmek istiyoruz.”

