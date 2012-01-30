-Roberto Carlos futbolu bırakıyor MADRİD (A.A) - 30.01.2012 - 2007-2009 yılları arasında Fenerbahçe'de forma giyen ve şu anda Rusya'nın Anzhi takımında oynayan Brezilyalı Roberto Carlos, bu yıl sonunda futbolu bırakacağını açıkladı. İspanyol spor gazetelerinden Marca'da yayımlanan röportajında Roberto Carlos, ''Anzhi ile sözleşmem 2013 Haziran'ında sona eriyor ama Aralık'ta bırakacağımı sanıyorum. Daha sonra kulüpte kalıp, başkan Kerimov'un yardımcılığını yapacağım çünkü onunla hayat boyu devam edecek bir sözleşmem var. Benden gelecek 10 yılda kulübün yapılanmasına yardımcı olmamı istedi'' dedi. ''Uzun yıllardır futbolculuk yapıyorum artık bacıkları çözmenin vakti geldi'' diyen 38 yaşındaki Roberto Carlos, 17 yıllık profesyonel futbol hayatının olduğunu ve sakatlıklarından dolayı futbolu bırakmak istediğini söyledi. Brezilyalı futbolcu, bu zamana kadar çalıştığı en iyi teknik direktörleri Real Madrid'deki döneminden ''Del Bosque ve Fabio Capello'' olarak açıklarken, kariyerindeki unutamadığı golleri de Brezilya Milli Takımı ile Fransa'ya ve Real Madrid ile kornerden Tenerife'ye attığı goller diye sıraladı. Öte yandan Carlos, Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Barcelona Teknik Direktörü Josep Guardiola'dan daha iyi olduğunu savunup, ''Mourinho 1 numara olmaya devam ediyor. Karakteriyle, oyun stiliyle çünkü bulunduğu tüm takımlarda kazandı. Guardiola'yı Chelsea veya Milan'da görüp, buralarda da kazanırsa o zaman en iyisi olur'' dedi.