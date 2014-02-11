Roberto Carlos: 8 çocuğum var ama kaç anneden unuttum

Sivasspor’un Brezilyalı antrenörü Roberto Carlos ‘’8 çocuğum var ama inanın kaç anneden işte onu unuttum’’ ifadesini kullandı.

İtalyan La Gazzetta diello Sport’a geniş kapsamlı bir röportaj veren Carlos, iki yıl daha Sivasspor’un başında olacağını belirtti.

Fenerbahçe’yi yenen Sivasspor’un Brezilyalı antrenörü Roberto Carlos “İki evlilik yaptım 8 çocuğum var ama inanın kaç anneden işte onu unuttum. Bir Meksikalı bir Macar gerisi Brezilyalıydı sanırım ya altı ya yedi” dedi.

Roberto Carlos Fenerbahçe galibiyeti ile Sivasspor’un dördüncü sıraya yükseldiğini anımsatarak “İki sezon daha Sivasspor’dayım. Sonrasını bilmiyorum” eklemesi yaptı. Roberto Carlos dindar olduğunu ancak kiliseye gitmediğini hatırlatarak “Tanrıya biz Hazreti İsa diyoruz, Müslümanlar Allah diyor. Ben her maç öncesi Tanrı ile konuşuyorum” açıklamasında bulundu.