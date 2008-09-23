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Spor

Roberto Carlos 1 yıl daha Fenerbahçe'de

Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Roberto Carlos, sarı lacivertli yönetim ile görüşerek anlaşmaya vardı ve sözleşmesini 1 yıl daha uzattı.

23 Eylül 2008 03:00


Fenerbahçe'nin Brezilyalı sol kanat oyuncusu Roberto Carlos 2010 yılına kadar Fenerbahçe'de.

Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Roberto Carlos, sarı lacivertli yönetim ile görüşerek anlaşmaya vardı ve sözleşmesini 1 yıl daha uzattı.

Sarı lacivertli takım ile geçen sezon 2 yıllık anlaşma imzalayan 35 yaşındaki futbolcu ile sarı lacivertli yönetim Carlos'un sözleşmesindeki 1 yıllık opsiyon maddesini şimdiden kullanarak anlaşmaya vardı.

Geçtiğimiz haftalarda yapılan görüşmeler olumlu sonuçlandı ve Brezilyalı yıldız kendisini 1 yıl daha sarı lacivertli formaya bağlayan resmi imzayı attı. Roberto Carlos böylelikle 2010 yılına kadar Fenerbahçe forması giyecek.

Başarılı sol kanat oyuncusu, Scolari'nin Chelsea'nin başına geçmesinden sonra bu kulüpten teklif almış ancak sarı lacivertli kulüpte kalmayı tercih etmişti. Öte yandan Robinho'u astronomik bir bedel ile transfer eden Manchester City de Carlos'a transfer teklifi götürmüştü.



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