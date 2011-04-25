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Çevre

Robert Wei: Büyük seller dünyayı vurmaya devam edecek

Bahçeşehir Üniversitesi’nde çalışmalarını yürüten ABD’li çevre uzmanı Robert Wei, yeryüzünde yaşanan...

25 Nisan 2011 03:00

T24 - Bahçeşehir Üniversitesi’nde çalışmalarını yürüten ABD’li çevre uzmanı Robert Wei, yeryüzünde yaşanan çevre sorunlarına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Küresel ısınmanın insanoğlu üzerinde ciddi etkiler yarattığını söyleyen Wei, hayvan çeşidinin ve sayısının azalması ve asit yağmurlarını yeryüzünü tehdit eden ciddi sorunlar arasında gösterdi.



Wei “Asit yağmurları nedeniyle özellikle Amerika’nın batı kesimlerinde birçok balık çeşidi yok oluyor. Suyu asitli olan birçok gölde ise balık kalmadı” dedi.

Sera gazı nedeniyle dağlardaki karlar ve buzulların eridiğini belirten Wei, “Yeryüzündeki sular yükseliyor. Birçok ülke ise yer altı sularını olması gerekenden daha fazla kullanıyor. Bu da çok ciddi sıkıntı yaratıyor. Bilinçsizce yapılan ağaç kesimi ise bir başka ciddi problem. Özellikle tropik ormanları yok etmeye devam edersek yağmur sularının gidecek başka bir yeri kalmayacak ve son dönemde dünyanın değişik yerlerinde yaşanan büyük seller devam edecek. Yeryüzü, insanoğlunun yarattığı bu etkiler nedeniyle ne yapacağını bilemiyor” dedi.

Robert Wei’nin değindiği bir diğer konu da çevre kirliği yaratan alışveriş poşetleri… Plastik poşetlerin yüzde 20’sinin ham petrolden elde edildiğini ve bu nedenle doğada kolay yok olmadığını söyleyen Wei’nin önerisi ise alışveriş çantalarının mısır bitkisinden yapılması yönünde.


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