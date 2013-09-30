Twilight'ın yıldızı Robert Pattinson aşık oldu

Sean Penn'in kızı Dylan Penn ile birlikte olan Twilight filmleri ile meşhur olan yakışıklı oyuncu Robert Pattinson'un Dylan'ı çok sevdiği, ona deli olduğu konuşuluyor.

Kristen Stewart'ın kendisini evli yönetmen Rupert Sanders ile aldatmasının ardından zor günler geçiren Robert Pattinson, kötü günleri geride bıraktı.

İhanetine rağmen affettiği ve bir süre daha ilişki yaşadığı Kristen Stewart'tan tam olarak ayrılan Pattinson, yeni bir aşka yelken açtı.

Ünlü oyuncu Sean Penn ve Robin Wright'ın kızları Dylan Penn ile birlikte...

Yaklaşık 2 aydır birlikte oldukları konuluşan ikilinin çok mutlu olduğu, ancak kameralardan uzak bir ilişki yaşamak istedikleri iddia edildi. Pattinson'a yakın bir kaynak iddiaları doğrularken ünlü yıldızın Dylan'a deli olduğunu da açıkladı.