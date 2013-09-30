T24 LogoT24 Logo
Magazin

Twilight'ın yıldızı Robert Pattinson aşık oldu

İhanetine rağmen affettiği ve bir süre daha ilişki yaşadığı Kristen Stewart'tan tam olarak ayrılan Pattinson, Ünlü oyuncu Sean Penn ve Robin Wright'ın kızları Dylan Penn ile birlikte

30 Eylül 2013 09:14

Sean Penn'in kızı Dylan Penn ile birlikte olan Twilight filmleri ile meşhur olan yakışıklı oyuncu Robert Pattinson'un Dylan'ı çok sevdiği, ona deli olduğu konuşuluyor.

Kristen Stewart'ın kendisini evli yönetmen Rupert Sanders ile aldatmasının ardından zor günler geçiren Robert Pattinson, kötü günleri geride bıraktı.

İhanetine rağmen affettiği ve bir süre daha ilişki yaşadığı Kristen Stewart'tan tam olarak ayrılan Pattinson, yeni bir aşka yelken açtı.

Ünlü oyuncu Sean Penn ve Robin Wright'ın kızları Dylan Penn ile birlikte...

Yaklaşık 2 aydır birlikte oldukları konuluşan ikilinin çok mutlu olduğu, ancak kameralardan uzak bir ilişki yaşamak istedikleri iddia edildi. Pattinson'a yakın bir kaynak iddiaları doğrularken ünlü yıldızın Dylan'a deli olduğunu da açıkladı.

ETİKETLER

robert pattinsondylan pennkristen stewartrupert sandersaşksevgili

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, tepki çeken yemekhane kararını iptal etti...

Meteoroloji’den Marmara için fırtına uyarısı: Ağaç ve direk devrilmesine, ulaşımda...

İmamoğlu’ndan Ulaştırma Bakanı’na deniz trafiği  yanıtı: Yeğeni sandalla mı geçti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24