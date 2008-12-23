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Kültür-Sanat

Robert Mulligan hayatını kaybetti

ABD’de ırkçılık üzerine çekilmiş en önemli filmlerden "Bülbülü Öldürmek"in yönetmeni Robert Mulligan hayatını kaybetti

23 Aralık 2008 02:00

Sinema tarihinde ABD’de ırkçılık üzerine çekilmiş önemli filmlerden “Bülbülü Öldürmek”in (To Kill a Mockingbird) yönetmeni Robert Mulligan, Connecticut eyaletinin Lyme kentinde öldü.

Yönetmen Robert Mulligan’ın eşi Sandy Mulligan, eşinin kalp rahatsızlığından 83 yaşında öldüğünü söyledi.

Harper Lee’nin Pulitzer ödüllü romanından senaryoya aktarılan, 1962 yılına ait “Bülbülü Öldürmek” filminde, ABD’nin ırkçı güney eyaletlerinde tecavüzden tutuklanan zencinin avukatını Gregory Peck (1916-2003) oynadı.

Gregory Peck’e Oscar ödülü kazandıran “Bülbülü Öldürmek” filminde, tecavüz suçundan tutuklanan zenciyi savunan Güneyli avukatın hikayesi anlatılıyor.

Doğru zaman, doğru mekan ve atmosferin etkisiyle başyapıt olarak görülen filmde “Büyük Buhran” zamanı Güneyin kirli kasabalarından birinde beyaz bir kadın zenci adamı tecavüzle suçlar. Adam görünürde masumdur ancak duruşma zamanı geldiğinde kendisini savunacak avukat bulamamaktadır, kasabanın asi avukatı (Gregory Peck) ortaya çıkana dek.

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