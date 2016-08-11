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Politika

Robert Fisk: Rusya, darbe girişiminin farkına vardı, Putin, Erdoğan'a mesaj göndererek uyardı

"Türkiye'yi darbe girişimi konusunda uyaran ülkelerden biri de İran"

11 Ağustos 2016 10:53

Independent'ın deneyimli Ortadoğu muhabiri Robert Fisk, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin bir iddia ortaya attı. Türkiye'yi darbe girişimi konusunda uyaran ülkelerin de Rusya ve İran olduğunu iddia eden Fisk, Suriye'deki Rus teknisyenlerin askeri iletişim dinlemelerinde farkına vardıkları darbeyle ilgili olarak Putin'in kişisel bir mesaj yollamak suretiyle Erdoğan'ı uyardığını savundu.

"Erdoğan'ın Putin'le buluşması geleceğin Suriye için getireceklerini gösterecek" başlıklı yazıda Fisk, ziyareti "Sultan ile Çar'ın buluşması" diye nitelendirdi.

Yazıda "NATO ve AB sadık müttefikleri Erdoğan'a Esed rejiminin yıkılması veya Avrupa'ya sığınmacı akınının kesilmesi konusunda güvenebileceklerine inanıyorlarsa, ikinci kez düşünebilirler." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye'nin ABD jetlerinin İncirlik üssünü kullanmasına izin vermeyebileceğini de ima eden Fisk'in, bu üsten "eski Ermeni malı" diye söz etmesi dikkati çekti.

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