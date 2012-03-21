Robert de Niro’nun şakası Obama'yı kızdıracak

T24 - Robert De Niro, kaş yapayım derken göz çıkardı. New York’ta Barack Obama’nın 2012 seçimine destek için düzenlenen bağış yemeğinde konuşan ünlü aktör, Michelle Obama’nın da hazır bulunduğu konuklara, ‘ırk şakası’ yaptı. De Niro, Obama’nın ilk adaylığı sırasında devam eden ‘ABD siyah başkana hazır mı?’ tartışmasına göndermede bulunarak şöyle konuştu:

‘’Callista Gingrich. Karen Santorum. Ann Romney. Ülkemizin beyaz bir First Lady’e hazır olduğunu düşünüyor musunuz? Henüz erken, değil mi?’’

Yemeğe katılan konuklar aktörün bu konuşmasına kahkahalarla katıldı. Ancak De Niro’nun ya bilmediği ya da unuttuğu bir gerçek vardı. ‘Irk tartışmalarından uzak kalmak’ ABD Başkanı Barack Obama’nın seçim kampanyasının temel kırmızı çizgisi. Nitekim Obama’nın kampanya basın sözcüsü Olivia Alair, yemekten hemen sonra yaptığı açıklamada, ‘’Bu şakanın münasebetsiz olduğunu düşünüyoruz ve katılmıyoruz’’ dedi.

Newt Gingrich’in kampanyası ise fırsatı kaçırmadı:

‘’De Niro’nun yemekteki sözlerinin hiçbir mazareti olamaz. Bu bir seçim kampanyası yemeği ve ABD Başkanı bu sözlerden dolayı özür dilemeli. Bu sözler kesinlikle yanlış ve ülkemizi bölücü nitelikte’’

Obama, ‘siyah başkan’ olmaktan kaçınıyor.

Birçok gözlemciye göre Obama’nın büyük siyasi başarısının en önemli etkenlerinden biri de, ‘Afrikan – Amerikan’ kesimin başkan adayı olmaktan kesinlikle uzak durması. Bunun yerine Obama, siyahi bir insan olarak, herkesin ve politikaların başkan adayı oldu. Obama’nın kampanyası, beyaz Amerikalıların hissiyatlarını tahrik edecek hiçbir yaklaşıma ve söylemeye yakın durmuyor. ‘Race (ırk)’ kelimesi, Obama’nın kampanyasının ‘haram’ kelimesi olarak hiçbir şekilde yer almıyor.

De Niro açısından sözleri bir şakaydı. Ancak Obama için, Kasım ayında 270 seçici delege oyuna ulaşma yolunda daha az komik birşey olamazdı.