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Dünya

Robert De Niro’dan ‘gerçeği yazacak gazeteciye’ 100 bin dolar

De Niro, çocuk aşılarının güvenirliğini sorguluyor

20 Şubat 2017 01:30

ABD’li aktör Robert De Niro, tartışmalı çocuk aşıları hakkında haber yapıp doğruları yazacak gazetecilere 100 bin dolarlık para ödülü vereceğini açıkladı.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, De Niro, Washington'da katıldığı bir panelde, ABD'deki çocuk aşılarının güvenilirliğini sorguladı.

Çocukluk çağında uygulanan ve kızamık, kızamıkçık ve kabakulak (KKK) aşılarında civa bazlı koruyucu madde "timerosal" kullanımının otizme neden olup olmadığının araştırılması gerektiğine dikkati çeken Robert De Niro, bu konuda "gerçeği yazacak" gazetecilere 100 bin dolar ödül teklifinde bulundu.

De Niro, oğlu Elliot'ın timerosal içeren KKK aşısı yapıldıktan sonra otizme yakalandığını ileri sürüyor.

Ünlü aktör, bazı aşılama türlerinin çocuklarda otizme yol açtığını iddia eden Andrew Wakefield'ın yönetmenliğini üstlendiği "Vaxxed" adlı belgesele de destek vermişti.

Ancak belgesel "aşı karşıtı olmakla" eleştirilmiş ve yaşanan tartışmaların ardından De Niro'nun kurucusu olduğu Tribeca Film Festivali'ndeki belgeselin gösterimi iptal edilmişti.

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