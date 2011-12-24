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Yaşam

Robert De Niro yine 'baba'

68 yaşındaki Robert De Niro ve 56 yaşındaki eşi Grace Hightower'ın bir kızları oldu.

24 Aralık 2011 02:00

T24 - 68 yaşındaki Robert De Niro ve 56 yaşındaki eşi Grace Hightower'ın bir kızları oldu.
 

Robert De Niro ve 56 yaşındaki eşi Grace Hightower'ın Helen Grace adını verdikleri, taşıyıcı anne yönetmiyle doğan bebekleri çiftin ikinci çocuğu.


1987 yılında Londra’da tanışan De Niro çiftinin 13 yaşında Elliot adında bir oğulları daha var.


Helen Grace De Niro'nun da altıncı çocuğu... 68 yaşındaki Oscarlı aktörün daha önceki ilişkilerinden dört çocuğu daha var.


Eski eşi Diahnne Abbott’tan Drena (40), Raphael (35) isimli iki çocuğu olan aktörün eski kız arkadaşı Toukie Smith’ten de taşıyıcı anne yöntemiyle doğan 16 yaşında Julian ve Aaron adında ikizleri bulunuyor.

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