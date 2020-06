Robert De Niro, Trump'a tepki gösterdi: O aptal doğru şeyleri yapsaydı, salgını çok daha iyi bir şekilde atlatırdık

ABD Başkanı Donald Trump’ın yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını hakkında yaptığı açıklamları eleştiren Hollywood yıldızı Robert De Niro, salgınla ilgili bir film çekilirse ABD'de en fazla vakanın bulunduğu New York eyaleti valisi Andrew Cuomo'yu canlandırmak istediğini söyledi. De Niro, Cuomo için ""Başkanın yapması gerekeni yapıyor" dedi. De Niro, Trump için “O aptal doğru şeyleri yapsaydı, uyarıları dinleyip onlara kulak verseydi, bu salgını çok daha iyi bir şekilde atlatırdık" dedi.

Karantinada bulunduğu evinden 'The Late Show with Stephen Colbert' programına konuk olan De Niro, ileride salgınla ilgili bir film yapılması halinde New York Valisi Andrew Cuomo'yu canlandırmak istediğini söyledi. De Niro, “Sanırım Cuomo rolünü oynayacağım. Başkanın yapması gerekeni yapıyor” dedi.