Robert De Niro: ABD'de kaç kişinin öldüğü Trump'ın umurunda değil, sadece seçimlere odaklı

ABD’de Başkan Donald Trump’ı en çok ve en sert eleştiren isim olan ünlü aktör Robert De Niro, bu kez Trump’ı Koronavirüs krizindeki performansıyla eleştirdi.

Sputnik'in aktardığına göre; New York’taki evinden BBC’nin Newsnight programına bağlanan 76 yaşındaki aktör, ‘zırdeli’ diye nitelediği Trump’ın Koronavirüsnden ‘kaç kişinin öldüğünü umursamadığını’ öne sürdü.

‘Beyaz Saray Koronavirüs Gücü’nün üyelerinin Trump’a karşı çıkmaktan kaçınma çabasının Şekspiryen olduğunu’ söyleyen De Niro, “Başımızdaki delinin saçmaladıklarının etrafında kıvırıyorlar… Dehşet verici” diye konuştu.

NEW YORK VALİSİ CUOMO’YU ÖVDÜ

Trump’la çatışmaktan çekinmeyen New York Valisi Andrew Cuomo’nun Koronavirüs krizine verdiği karşılığa övgü dolu sözler söyleyen De Niro, “Cuomo müthiş iş çıkardı. Onun yaptıklarını Trump’ın yapmış olması gerekirdi, ama nasıl yapacağına dair hiçbir fikri yok” dedi.

De Niro, geçen hafta talk şovcu Stephen Colbert’e Koronavirüs konulu film çekilirse New York Valisi’ni canlandırmak istediğini söylemişti.

"Onlar kendilerini kandırabilir"

De Niro şöyle konuştu:

“Trump’ın umursar gibi yaptıkları aslında en çok hor gördüğü, en umursamadığı kişiler. Onlar kendilerini kandırabilir, ama Trump’ın umurunda değiller.”

Her ödül töreni konuşmasında Trump’ı sert bir şekilde eleştiren ünlü aktör, 2018 Tony Ödüllerinde “Sadece bir tek şey söylemek istiyorum ….tir Trump” deklerasyonunda bulunmuş, geçen yıl da ‘Trump’ın suratına bok dolu torba fırlatmak istediğini’ açıklamıştı.