Rober Koptaş ve Ümit Kıvanç'a Hrant Dink soruşturması

Hrant Dink Davası’nda kararın açıklandığı gün bir televizyon kanalında eleştirilerini sıralayan Hrant Dink’in ve Agos gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Rober Koptaş ile yazar Ümit Kıvanç hakkında, Antalya ’dan bir şikayet dilekçesi gönderen Aydın Taşçı'nın ihbarıyla soruşturma açıldı. İhbarcının, “Belli ki Ermeni, devleti katil diye suçluyorlar” dediği dilekçesi, “özel” ilgi gördü. Soruşturmanın TCK’nın 301. maddesinden açılmış olabileceğini kaydeden Koptaş, “Hiç şaşırmıyorum” dedi.

Radikal gazetesi muhabiri İsmail Saymaz'ın haberine göre, Hrant Dink davasının geçen yıl 17 Ocak’ta sonuçlanması üzerine aynı gün Agos’un Genel Yayın Yönetmeni Rober Koptaş ve gazeteci Ümit Kıvanç, Habertürk TV’deki yayına katıldı. Koptaş ve Kıvanç’ın yayında belirttiği görüşlerden ‘rahatsız’ olan Antalyalı Aydın Taşçı, bir gün sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nda suç duyurusunda bulundu. Taşçı, dilekçesinde, Rober Koptaş için “Belli ki Ermeni” ifadesini kullanarak, şunları yazdı:

“Rober Koptaş ve Ümit Kıvanç adlı TC vatandaşları (Belli ki Ermeni) Dink davası ile ilgili olarak TC devletinin katil olduğunu, katilliklerine devam ettiğini, ayrıca yargılama süreci hakkında nahoş kelimeler kullanmalarını bir Türk vatandaşı olarak kabul etmediğim için size bildirmek istedim.”

'Savcı ciddiye aldı'

İstanbul’da, dönemin özel yetkili savcılıklarından sorumlu Başsavcı Vekili Fikret Seçen, şikayeti ciddiye alarak 24 Şubat 2012’de işleme koydu. Dilekçeyi, Dink Davası’nın duruşmalarına giren Hikmet Usta’ya yolladı. Usta da 6 Mart’ta, “görev alanı dışında kaldığı için” evrakı iade etti. Bunun üzerine evrak, Savcı Mehmet Ocak’a düştü. Savcı Ocak da “Bakanlık İşi/Acele” kaydıyla Antalya Başsavcılığı’na yazı yazıp ihbarcı Aydın Taşçı’nın ifadesinin alınmasını istedi. Taşçı, 22 Mayıs 2012’de alınan ifadesinde, “Devleti alenen suçlayıcı ve küçük düşürücü sözlerde bulunarak tahkir ve tezyif eden, yine yargıyı hedef alıp küçük düşüren her iki şahıstan da şikayetçiyim” dedi.

Bu ifade sonrasında Savcı Ocak, altı ay boyunca Koptaş ve Kıvanç’ın adresini tespitle ve televizyondaki görüntülerin bilirkişiye gönderilmesiyle geçti. Ardından geçen hafta savcılık, Koptaş ve Kıvanç’ı ifadeye çağırdı. Gelecek hafta ifadeye gideceklerini vurgulayan Koptaş, “Bizim açımızdan, Türkiye ’nin yargı tarihindeki bir sürü trajik olay silsesilesine eklenmiş bir halka olarak görüyorum. Hiç şaşırmıyorum” dedi. Koptaş soruşturmanın 301. maddeden yürütülüyor olabileceğine işaret etti.