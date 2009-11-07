Robbie Williams'a Türk gelin

Dünyaca ünlü İngiliz Rock yıldızı Robbie Williams, birlikte olduğu Türk sevgilisi oyuncu Ayda Field ile evlenmeyi düşünüyor.

İngiliz şarkıcı Robbie Williams, 2.5 yıldır beraber olduğu seviglisi Ayda Field ile ilişkisinin ciddi olduğunu ve aile kurmayı planladıklarını açıkladı.

Williams, İngiliz televizyonu BBC’de katılıdığı bir programda 29 yaşındaki Los Angeles doğumlu Türk sevgili Ayda için "Birbirimize hiç olmadığı kadar yakınız. O mükemmel bir insan, yakında aile kurmaya başlayabiliriz" dedi.

35 yaşındaki şarkıcı, ’Her zaman bekar olarak yaşamayı düşünmüştüm. Ancak Ayda bu fikrimi değiştirdi’ açıklamasında bulundu.

Robbie Williams, 3 Şubat 1974 tarihinde Burslem, İngiltere’de dünyaya geldi.

Müzik kariyerine 1989 yılında pop grubu Take That'de 15 yaşında bir dansçı olarak başlayan Williams, 1995'de gruptan ayrılarak solo kariyerine devam etti.

Robbie Williams, eski grubuyla yeniden çalışmalara başlayacağını da ifade etti.