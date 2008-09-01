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Spor

Robben:”Hatalarımızdan ders almalıyız.”

01 Eylül 2008 03:00

Deportivo’ya duran toplardan yediği iki golle boyun eğen Real Madrid’de Robben hataları üzerinde çalışmaları gerektiğini vurguladı.

Son 17 senedir Deportivo’yu deplasmanda mağlup edemeyen Real Madrid’de amaç bu seriye bir son vermekti ancak Madrid temsilcisi evine üzgün dönmekten yine kurtulamadı. Sezonun ilk maçının telafisi olabileceği bir gerçek ancak Madrid defansının duran toplardan yediği iki gol zaaflarını gözler önüne serdi.

Maçtan sonra bir açıklama yapan Arjen Robben başarılı olmak için hatalarını araştırmak ve onlardan ders almak zorunda olduklarını ifade etti. Kötü oynamadıklarını söyleyen Hollandalı futbolcu 2 duran toptan kendi hatalarıyla yedikleri goller sonucunda mağlup olduklarını, hatalarını düzeltmeleri halinde başarılı bir sezon geçireceklerine inandığını belirtti.

Robben’in takım arkadaşı Gonzalo Higuain de benzer ifadeler kullanarak, iyi oynadıklarını ancak şanssız gollerle mağlup olduklarını, gelecek haftalarda hatalarını düzelterek kazanmaya başlayacaklarını ifade etti.

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