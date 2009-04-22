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Spor

Robben 'El Classico'da yok

22 Nisan 2009 20:23


İspanya La Liga takımlarından Real Madrid'in kanat oyuncusu Arjen Robben, gelecek ay Barcelona ile yapılacak maçta, sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

Real Madrid'e bir kötü haber de Getafe maçında sakatlanan Hollandalı yıldız Robben'den geldi.

Real Madrid Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, Getafe'ye 3-2 üstünlükle biten maçta kasığından sakatlanan Hollandalı futbolcu Robben, en az 2 hafta yeşil sahalardan uzak kalacak. Bu durumda Robben, Mayıs ayının ilk haftasında Real Madrid ve Barcelona takımları arasında yapılacak ''El Classico''da yer alamayacak. Robben, Pazar günkü Sevilla maçında da forma giyemeyecek.

La Liga'da Madrid takımı, lider Barcelona'nın 3 puan gerisinde, ikinci sırada yer alıyor. Real Madrid'i, 57 puanla Sevilla takip ediyor.

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