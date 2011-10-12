Rize'ye sel uyarısı

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Selzedelere müjde!





Rize'de yarın sabah saatlerine kadar kuvvetli yağış beklendiği bildirildi.Rize Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, bugün 18.00 ile yarın 06.00 saatleri arasında bölgede, özellikle de Rize'de kuvvetli yağış beklendiği belirtildi.Yağışın metrekareye 20 ile 50 mililitre arasında olmasının beklendiği ifade edilen açıklamada, ilgililerin ve vatandaşların dikkatli olmaları ve tedbir almaları gerektiği kaydedildi.Kentte geçtiğmiz ay sonunda yaşanan sel, bir kişinin hayatını kaybetmesine ve büyük maddi hasara neden olmuştu.Bu arada Bilim, Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün'ün, yarın, selden zarar gören esnaf ve sanatkarlar ile KOBİ'lere yönelik destek kredi paketini açıklayacağı öğrenildi.Ergün'ün yarın saat 09.45'te JW Marriott Otel'de basın açıklaması ile selden zarar gören esnaf, sanatkar ve KOBİ'lere yönelik kredi paketini kamuoyuna duyuracağı bildirildi.Paketin içinde, yaşanan afetlerden etkilenen esnaf, sanatkar ve KOBİ'leri kapsayacağı kaydedildi.