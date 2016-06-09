Rize’ye haziran ayında kar yağdı!

Rize'nin İkizdere ilçesi ile Erzurum'un İspir ilçesini birbirine bağlayan Ovit Dağı geçidine kar yağdı.

Bölgede bu sabah saatlerinde başlayan kar yağışı ile 2 bin 640 rakımlı Ovit Dağı geçidi beyaz örtüyle kaplandı.



DHA'nın haberine göre; Ovit’ten geçerek Erzurum'a giden araçlar haziran ayında yağan karla büyük sürpriz yaşadı. Ovit’in dağında kar yağışının belirli aralıklarla sürdüğü öğrenildi.

Yılın 4 ayı ulaşıma kapalı kalan Rize-Erzurum karayolu; Ovit Dağı geçidi, nisan ayının ortasında ulaşıma açılmıştı.