Rizespor Başkanı Kartal: Alper Potuk gelmek isterse alırız
31 Ocak 2020 08:41
Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal transfer döneminin bitimine saatler kala Alper Potuk ile ilgili 'gelmek isterse alırız' ifadelerini kullandı. Kartal adı Fenerbahçe ile anılan Melnjak'ın ise takımda kalacağını söyledi.
Fenerbahçe’de düzenli forma şansı bulamayan ve kadro planlamasında yer almayan Alper Potuk’un adı Çaykur Rizespor ile anılırken Karadeniz ekibinin Hırvat sol beki Dario Melnjak’ın ise Fenerbahçe’ye transfer olacağı iddia edilmişti. Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Alper Potuk ile ilgilendiklerini ve transfer için girişimlerde bulunduklarını doğruladı ve şu ifadeleri kullandı: “Transfer cuma günü bitiyor. Alper Potuk iyi bir sporcu. Gelmek isterse alırız. Takımımızda görmek isteriz ama gelmek ister mi bilmiyoruz.”
Kartal, ”İnşallah geçen sezonun ikinci yarısındaki Rizespor’u izleyeceğiz. Transferlerde iyi çalıştık. İyi oyuncular yakaladık diye düşünüyoruz. İnşallah ikinci yarıda iyi bir Rizespor olacak” dedi.