Rizespor Teknik Direktörü Buruk: "2 puan kaybettiğimiz için üzgünüz"

Fatih UZUNER - Serhan TÜRK / İSTANBUL,(DHA)

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, Galatasaray ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından yaptığı açıklamada, \"2-2\'den sonra 2 puan kaybettiğimiz için üzgünüz\" dedi.

Basın toplantısında konuşan Buruk, beraberlikten sonra galibiyet golünü aradıklarını ancak golü bulamadıkları için çok üzgün olduklarını belirterek, \"Maçın sonucuna bakınca bir puan Galatasaray deplasmanında önemli bir puan. Genele baktığınız zaman ilk yarıya göre ikinci yarı daha iyi oynadık. İlk yarıda rakibimizin çok fazla pozisyonu yok ve bir şans golü buldular. 2-0\'dan sonra Galatasaray daha iyi oynadı. 2-1\'den sonra da daha fazla varlık göstererek 2\'nci golü bulduk. Sonrasında daha fazla atak yaptık ancak golü bulamadık\" dedi.

Samidou\'nun penaltı pozisyonu ile ilgili sorulan bir soruya ise Okan Buruk, \"Orada ofsayta bakıp gol olmadığını söylediler. Bizim gol de çok temizdi ancak verilmedi\" ifadelerini kullandı.

Okan Buruk sözlerini şöyle nokladı:

\"2-0\'lık bölümde 1 puan bizim için iyi ancak 2-2\'den sonra 2 puan kaybettiğimiz için üzgünüz. Biz hep kazanmak için oynadık ancak kazanamadık. Galatasaray\'ı da kutlarım, sonraki haftalarda başarılar diliyorum.\"

Bu arada Galatasaray\'da teknik sorumlu Ümit Davala, basın toplantısına katılmadı.

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