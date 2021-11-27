T24 LogoT24 Logo
Spor

Rizespor, Kayserispor karşısında üç puanı tek golle aldı

Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Çaykur Rizespor sahasında Yukatel Kayserispor'u kaptan Selim Ay'ın golüyle geçerek kritik bir galibiyete imza attı

27 Kasım 2021 18:06

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Yukatel Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip müsabakayı 48. dakikada Selim Ay'ın kaydettiği golle 1-0 kazandı.

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Yukatel Kayserispor ile karşı karşıya geldi.

İlk devresi golsüz sona eren müsabakayı Rize temsilcisi, 48. dakikada Selim Ay'ın kaydettiği golle 1-0 kazandı.

Kayseri galibiyetinden sonra da ligin son sırasındaki yeri değişmeyen Çaykur Rizespor, bu sonucun ardından puanını 10'a yükseltti.

3 hafta sonra ligde mağlubiyetle tanışan ve Rize'den eli boş ayrılan Yukatel Kayserispor ise 16 puanla 13. sırada yer aldı.

 

rizesporkayserisporüç puantek golsüper lig
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24