Rizespor, Kayserispor karşısında üç puanı tek golle aldı

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Yukatel Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip müsabakayı 48. dakikada Selim Ay'ın kaydettiği golle 1-0 kazandı.
Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Yukatel Kayserispor ile karşı karşıya geldi.
İlk devresi golsüz sona eren müsabakayı Rize temsilcisi, 48. dakikada Selim Ay'ın kaydettiği golle 1-0 kazandı.
Kayseri galibiyetinden sonra da ligin son sırasındaki yeri değişmeyen Çaykur Rizespor, bu sonucun ardından puanını 10'a yükseltti.
3 hafta sonra ligde mağlubiyetle tanışan ve Rize'den eli boş ayrılan Yukatel Kayserispor ise 16 puanla 13. sırada yer aldı.