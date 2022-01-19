Rizespor-Antalyaspor maçı, yoğun kar yağışı nedeniyle ertelendi

Çaykur Rizespor - Fraport TAV Antalyaspor maçı yoğun kar yağışı sonrasında ertelendi.

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan Çaykur Rizespor - Fraport TAV Antalyaspor karşılaşması, 23. dakikasında etkisini arttıran yoğun kar yağışı yüzünden ertelendi.

23. dakikada hakemler ve oyuncular soyunma odasına giderken, maçın bugün oynanmayacağı açıklandı.

Çaykur Rizespor Fraport TAV Antalyaspor maçı, yarın (20 Ocak 2022) saat 17.00'de kaldığı yerden devam edecek.

Daha önce de Gaziantep Futbol Kulübü ile Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçı olumsuz hava koşulları sebebi ile ertelenmişti.