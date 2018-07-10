Rize'nin yerel internet sitesi yeni kabineye tepkili: 4 Trabzonlu bakan var

Rize'de yayın yapan olay53.com, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabineye tepkili. Site haberinde kabineye ilişkin bilgilere yer verirken "Yeni kabinede 4 Trabzonlu Bakan yer aldı" ifadesini kullandı.

Hürriyet muhabiri İsmail Saymaz dikkati çektiği habere ilişkin olarak Twitter'dan, "Bizim Rize’nin haber sitesi, kabine açıklanır açıklanmaz Trabzonlu bakanları saymış. Trabzonlu bakan sayısı bizim Rizelilere fazla gelmiş olabilir" diye yazdı.

Olay53.com'da yer alan haber için tıklayın