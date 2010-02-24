Rizeli müteahhit araç yolu yapamayınca...

T24 -

Merkeze bağlı Kale Mahallesi'nde bir inşaat firması tarafından ana yolun üst kesiminde yaptırılan 9 katlı binaya ulaşım için, arazi sahiplerinin yer vermemesi sonucu araç yolu yapılamadı.Araç yolunu yaptıramayan müteahhit Yakup Güngör, çareyi apartmana ana yoldan ulaşımın sağlanması için yaklaşık 20 metre yüksekliğinde, 164 basamaklı beton merdiven yapmakta buldu.Dış cephe boyası ve bazı dairelerinde iç tesisat çalışmaları henüz tamamlanmayan apartmanda çalışan işçiler her gün bu merdiveni kullanarak binaya ulaşıyor.24 daireli apartmana şimdilik 3 ailenin taşındığı bildirildi.Vatandaşlar, evlerine ulaşmak için patika yolu veya 164 basamaklı merdiveni kullanıyor. Müteahhit Yakup Güngör, gazetecilere yaptığı açıklamada, Rize'de arsa sorunu olduğunu belirterek, "Bina yapımına başlamadan önce araç yolu için vatandaşlarla görüşmüştük. Ancak daha sonra araç yolu yapılamadı. Bu nedenle çareyi merdiven yapmakta bulduk. İlerleyen zamanda binaya ulaşmak için dışarıdan asansör de yaptıracağız" dedi.Yakup Güngör, 9 katlı binanın zemin olarak çok dayanıklı bir arazide inşa edildiğini söyledi.Binada çalışan inşaat işçisi Recep Duman, her gün 164 basamağı birçok kez inip çıkmak zorunda kaldıklarını, bu nedenle çok yorulduklarını ifade etti.Ayhan Kaya ise ilk kez böyle bir bina gördüğünü ve çok ilgisini çektiğini ifade ederek, "Çok dikkat çekici bir bina. Neden bu kadar yüksek bir yerde bina yapıldığını anlayamadım. Ben de üniversitede inşaat bölümünde okuyorum ama bu binayı çözemedim" dedi.