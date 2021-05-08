Rizeli 25 sanatçı ve akademisyenden 'İkizdere' çağrısı: Bizi var eden bu toprağa kötülük etmeyin, vazgeçin!

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Rizeli sanatçı ve akademisyenler, Rize İkizdere'de bulunan İşkencedere Vadisi'nde, Cengiz İnşaat tarafından yapılmak istenen taş ocağı ve köylülerin protestolarına ilişkin "Bu toprağa kötülük etmeyin!" başlıklı açıklama yayımladı.

25 sanatçı ve akademisyenin imzaladığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İkizdere halkı 'kamu biziz' diyor ve burada bir 'kamu zararı' olduğunu düşünüyor. Yaşam alanı olan bu cennetin zarar görmeyeceği tek durum, buraya taş ocağı yapılmamasıdır.

"Rizeli kültür ve sanat insanları olarak aşağıda isimleri olan bizler, kalbimizin İkizdere Vadisi için çarptığını hissediyoruz. Bizi var eden bu toprağa kötülük etmeyin, vazgeçin!"

Ayşenur Kolivar (Müzisyen, Akademisyen), Behçet Gülas (Müzisyen), Ceyhun Demir (Müzisyen), Emin Şir (Şair), Erdal Bayrakoğlu (Müzisyen), Fatih Yaşar (Müzisyen), Filiz İlkay Balta (Müzisyen), Gökhan Birben (Müzisyen), Hızır Canbaz (Müzisyen), Hülya Polat (Müzisyen), Selim Bölükbaşı (Müzisyen), İbrahim Karaca (Şair), İsmail Hakkı Demircioğlu (Müzisyen), Korhan Özyıldız (Müzisyen), Mahmut Turan (Müzisyen), Mehmet Özer (Fotoğraf Sanatçısı, Şair), Nurettin Gürdal (Müzisyen), Onur Şentürk (Müzisyen), Selçuk Balcı (Müzisyen), Selim Tarım (Müzisyen), Selma Koçiva (Sosyal Pedagog, Yazar), Sinan Akçal (Müzisyen), Şenol Morgül (Müzisyen), Yaşar Kurt (Müzisyen), Zihni Cinan (Müzisyen)