Rize'deki sel ve heyelanda 143 milyon 500 bin liralık bilanço

RİZE, (DHA)- RİZE\'de, 27 Eylül- 2 Ekim tarihleri arasında etkili olan şiddetli yağışla birlikte oluşan sel ve heyelanın ardından, bölgede başlatılan hasar tespit çalışmaları tamamlandı. Çalışmalarda, kentte 143 milyon 500 bin liralık hasar meydana geldiği rapor edildi.

Afet ve Acil Durum Müdürlüğü öncülüğünde, İl Özel İdaresi, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, Karayolları, İlbank ve Devlet Su İşleri ekiplerince Rize\'de heyelan ve hasar olan kesimlerde yürütülen çalışmalar tamamladı. Çalışmalar kapsamında, bölgede toplam 108 evin nakledilmesine, bu ev sahiplerine 1.5 yıllık kira bedeli olarak 7\'şer bin lira ödenmesine ve 400 evin ise sağlamlaştırılması için 153 istinat duvarı yapılmasına karar verildi. Kamulaştırma çalışmalarının da başlandığı kentte toplam 143 milyon 500 bin liralık hasar meydana geldiği belirtildi.



FOTOĞRAFLI